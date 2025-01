Thesocialpost.it - Donna cambia sesso e diventa Alessio: “Amo mia moglie, adesso devo risposarla entro 180 giorni e voglio diventare papà”

Leggi su Thesocialpost.it

Trento – «Amo miaMariassunta oggi come ieri e la risposerei mille volte», afferma con un sorriso, 31 anni, determinato a riconfermare il suo legame con lache gli è accanto da dieci anni. Come racconta il Corriere della Sera, la coppia, unita civilmente nel 2022, è pronta a convolare nuovamente a nozze dopo una sentenza del Tribunale di Trento, che ha disposto la sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione civile in seguito al riconoscimento della nuova identità di genere di.Leggi anche: Padre e figlia entrambi transgender: il primo caso nel Regno UnitoUn amore solido e un percorso condivisoIl viaggio diè cominciato fin da piccolo, quando ha iniziato a percepire il disagio del corpo che non sentiva suo. «Per me prevale la felicità di ognuno», racconta, ricordando il supporto ricevuto dalla famiglia e dalla