Lanazione.it - Dona parte della sua tredicesima: “Ricomprate l’ambulanza”

Viareggio, 7 gennaio 2025 – Con quel gruzzoletto di dicembre, frutto di un anno di lavoro, avrebbe potuto togliersi uno sfizio: regalarsi un viaggio in una capitale europea, o un capo firmato. Uno smartphone, oppure un soggiorno termale. O ancora metterlo da, per affrontare gli inverni più aridi. Invece - pur non essendo viareggino (né toscano), ma avendo imparato ad amare Viareggio attraverso il suo Carnevale - un giovane del nord Italia ha scelto di sostenere la Croce Rossa di Viareggio. “E hatosuaall’associazione - racconta il presidente, Gianluca Molco - per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza”. Appena ha avuto qualche risorsa a disposizione l’anonimo benefattore ha inviato il suo importante contributo percipare alla sottoscrizione aperta dalla Croce Rossa all’indomani dell’incidente in cui, era la metà di settembre, rimase coinvolto un mezzo di soccorso.