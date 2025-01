Laspunta.it - Dal Consiglio metropolitano di Roma 1 milione e 900 mila euro per la raccolta differenziata.

674.488, 47€ di Avanzo Vincolato di parte corrente e 1.294.704,69€ di Avanzo Vincolato di parte capitale per finanziare interventi in materia didei rifiuti urbani a sostegno dei Comuni metropolitani.Questa la decisione deldicapitale ha approvato la deliberazione 88/24 avente a oggetto “Interventi a sostegno dei Comuni in materia di, finanziati con Avanzo Vincolato in conto capitale e in spesa corrente.Marta Elisa BevilacquaPotenziare lae ridurre la produzione dei rifiuti sono due obiettivi fondamentali per ogni Amministrazione che voglia tutela l’ambiente e, con esso, la qualità della vita delle persone del vasto territorio della Città metropolitana.“Siamo consapevoli che per perseguire questo obiettivo è necessario sostenere i Comuni, gli Enti di prossimità in grado di intercettare le reali esigenze delle comunità locali e dei cittadini.