Quotidiano.net - Come riciclare le scatole di panettone e pandoro: idee creative ed economiche

Leggi su Quotidiano.net

Durante le festività natalizie,sono stati immancabili protagonisti delle nostre tavole, sia artigianali che industriali, classici o creativamente farciti. Sono dolci della tradizione italiana ideali da gustare, pure dopo l’Epifania, se in giro per casa c’è ancora qualche goloso avanzo. Ma, una volta consumato tutto il prodotto, si pone la questione dello smaltimento delle loro. Invece di gettarle via, con un po’ di estro e pazienza si possono riutilizzare in modo creativo, trasformandole in oggetti utili per l’ambito domestico o in simpatici giochi per i più piccoli. Portaoggetti Se si ha bisogno di fare ordine nel proprio appartamento, soprattutto se si vive in spazi piccoli, si possono usare le vecchiedi pandori e panettoni per riporre alcuni oggetti di piccole dimensioni.