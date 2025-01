Lanazione.it - Caso karaoke, Nardella invita il giovane: "Canta con me, Firenze non è razzista"

Una proposta per Pasquale Abbatiello, il ragazzo la cui video-denuncia sul mancatodel 1 gennaio è diventata virale su TikTok. A richiamare aAbbatiello sono l’eurodeputato ed ex sindaco di, Dario, che è originario di Torre del Greco, e la titolare della pizzeria ’O Munaciello, Valentina Borgogni, che lono a salire sul palco are canzoni napoletane. Ilnon ci sarà perché già tornato a Benevento, ma la proposta per il futuro rimane. Un evento, quello di domani sera, che voleva servire a "riparare a quanto successo l’altra sera. Perchénon discrimina" dice Valentina Borgogni. "Si tratta di una serata – conclude la titolare della pizzeria – dedicata alla canzone partenopea e Dario (, ndr) suonerà il violino, per cui sarebbe stato un piacere averlo con noi".