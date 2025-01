Terzotemponapoli.com - Caprile al Cagliari, parla l’agente del portiere

Eliaè sato il protagonista di una prima vicenda di mercato relativa alla finestra invernale. Il secondodel Napoli, ex Empoli, è in questi giorni sbarcato a. Dal capoluogo sardo, invece, è giunto Scuffet, friulano come Meret ed ex Udinese.aveva voglia di giocare con continuitàIn diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Graziano Battistini, agente di: “Elia aveva grande voglia di giocare con continuità, nonostante il dispiacere di lasciare il Napoli subito. Sono giorni concitati, ma resterà il primo tifoso degli azzurri di qui alla fine della stagione. Ora vuole dimostrare aldi essere undi livello assoluto. Con Conte ha avuto un ottimo rapporto, si porterà dietro l’esperienza con un allenatore top in una società top.