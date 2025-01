Serieanews.com - Calciomercato Milan, da Okafor a Bondo: la rivoluzione rossonera dopo la Supercoppa

Leggi su Serieanews.com

Ildelcambiaquanto accaduto nell’ultima settimana: i nuovi piani di IbraIlha appena vinto laitaliana a Riad, regalando ai suoi tifosi un’emozionante doppia rimonta. La squadra di Sergio Conceiçao ha battuto la Juventus 2-1 in semifinale e poi ha superato l’Inter 3-2 in finale., da: lala– SerieanewsUna vittoria che ha portato una ventata di ottimismo, ma che è anche coincisa con un cambiamento significativo: l’arrivo di Sergio Conceição sulla panchina. Il portoghese, che ha preso il posto di Fonseca, ha subito dimostrato di avere un impatto positivo, sollevando un trofeo a soli sette giorni dal suo insediamento. Un biglietto da visita che non può che alzare le aspettative per il futuro del club.