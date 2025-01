Sport.quotidiano.net - Calcio dilettantistico Cosa vorrei dall’anno nuovo?. Gli addetti ai lavori tra attese fiduciose e obiettivi da centrare

per l’anno.". È la domanda che, con molta semplicità, abbiamo posto ad allenatori e dirigenti delle squadre della LunigianPalla. Simone Lecchini (dt Pontremolese): "soltanto che nella prospettiva non ci venga tolto quanto effettivamente ci aspetta. A buon intenditore poche parole. Auguro buon anno a tutte le squadre della Lunigiana, ma di cuore". Andrea Sisti (presidente del Monzone) si gode il quinto posto in classifica, a dispetto di qualsiasi previsione della vigilia: "chiedere di più all’anno? A livello umano mi piacerebbe trovare tanta più tranquillità nel mondo. A livello calcisticoche la mia squadra si confermasse nel 2025 per quello che ha fatto nel 2024. Diinvece vorrebbe liberarsi? Delle tensioni che si creano dopo le partite e parlo in particolare per le squadre che purtroppo non riescono a vincere".