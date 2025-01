Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Serie C1. Il sogno del Guastalla dura mezz’ora: la Coppa va al Baraccaluga

Il Futsalsogna perl’impresa ma cade nella semifinale regionale dellaItalia diC1 contro i piacentini del, guidati in panchina dal reggiano Tagliavini, che si impongono 4-2 dopo esser stati sotto di 2 reti a fine primo tempo. I padroni di casa, che ospitano le Final Four, passano alla prima occasione con Orrù, che a metà primo tempo beffa da posizione laterale l’incerto Nutricato; la squadra di Muraca deve dire grazie al portiere Solimine, che in diverse occasioni ferma gli attacchi piacentini, mentre il 2-0 arriva a 5’ dall’intervallo: fa tutto capitan Grillo, che strappa la sfera agli avversari e conclude da fuori con un tiro di punta fa esplodere il PalaChiarelli. Nella ripresa illa raddrizza in pochi istanti coi suoi uomini più esperti: Montagna accorcia le distanze, poi è Zè Mello a girarsi e a fulminare Solimine per il 2-2.