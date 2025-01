Ilfogliettone.it - Brexit cinque anni dopo, per il Regno Unito un disastro economico da 100 miliardi l’anno

Leggi su Ilfogliettone.it

dall’uscita definitiva deldall’Unione Europea, il contoe sociale dellasi rivela pesante. Un’analisi del quotidiano The Independent traccia un quadro preoccupante: calo degli scambi commerciali del 15% nel lungo termine, una perdita annua di produzione stimata in 100di sterline e un PIL inferiore del 4% rispetto a quanto sarebbe stato senza il “divorzio” dall’Ue. Mentre il costo del solo accordo post-con Bruxelles ammonta a 30,2di sterline, di cui 23,8sono già stati versati, resta un saldo di 6,4ancora da pagare.Le piccole e medie imprese sono tra le più colpite, soffrendo le conseguenze dei nuovi controlli alle frontiere che hanno complicato i rapporti commerciali. I settori agricolo e ittico, in particolare, hanno subito gravi perdite: le esportazioni di prodotti ittici sono calate del 25% dal 2019, mentre l’agricoltura ha registrato difficoltà legate alla perdita di fondi europei e alla carenza di manodopera.