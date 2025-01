Dilei.it - Bianca Balti e la chemioterapia: “La prossima sarà l’ultima”. Come sta

continua il racconto della malattia su Instagram con una nuova storia in cui mostra il suo bellissimo volto e i segni della terapia. Questa volta con uno sguardo un po’ triste rispetto ai consueti sorrisi che regala ai numerosi followers, aggiungendo: “Per la serie si stava meglio quando si stava in vacanza.Lachemio”, con una emoji delle dita intrecciatesimbolo di speranza.e lastaSe c’è una certezza in tutta questa vicenda è chenon ha mai perso il sorriso in tutti i mesi in cui ha lottato contro quel macigno che l’ha colpita e che ha annunciato lo scorso autunno, gettando tutti nello sconforto. Proprio a settembre era stata operata d’urgenza per un tumore alle ovaie al terzo stadio, comunicando con coraggio a tutti coloro che la seguono e la amano di avere tutte le intenzioni di lottare strenuamente contro la malattia che l’ha colpita.