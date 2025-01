ATP 250 di Auckland Nardi e Sonego volano agli ottavi di finale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – E' in svolgimento l'ATP 250 di, in Nuova Zelanda, che vede protagonisti i tennisti azzurri. Il match del primo turno tra Lucae Flavio Cobolli è stato vinto dal primo campione tricolore per poco più di due set a zero. Infatti Cobolli è stato costretto al ritiro per problemi alla coscia destra.affronterà il belga Zizou Bergs, numero 66 del mondo,di.E avanzaanche Lorenzo. Quest'ultimo ha vinto per 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (9/7) con canadese Gabriel Diallo.