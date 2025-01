Dilei.it - Ascolti tv del 6 gennaio, Stefano De Martino sfida Grease

Leggi su Dilei.it

I primi giorni diregalano ancora qualche momento di relax per chi ancora non ha ripreso gli impegni quotidiani, permettendo di gustarsi un palinsesto tv ancora speciale, prima della ripresa della programmazione canonica.La serata di lunedì 6, quella della Befana, ha accompagnato i telespettatori con una varietà di programmi eterogenea, perfetta per tutti i gusti: Rai 1 ha optato per Affari Tuoi – Speciale Lotterie Italia conDe, mentre su Rai 2 è andata in onda la serie Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu. Rai 3 ha invece mandato in onda il film Mon crime – La colpevole sono io, mentre i telespettatori di Rete 4 hanno potuto commuoversi con il film Hachiko – Il tuo migliore amico.Canale 5 ha regalato grandi emozioni sportive con la finale della Supercoppa italiana Milan-Inter, mentre su Italia 1 è tornato l’intramontabile cultcon John Travolta e la bellissima Olivia Newton-John.