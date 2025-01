Metropolitanmagazine.it - Armie Hammer sta tornando a recitare, avrà il ruolo da protagonista nel thriller di Uwe Boll

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il ritorno dista prendendo piede: ha ottenuto ildanel prossimo film di Uwe, “Il cavaliere oscuro”.interpreterà ildelpoliziesco, le cui riprese inizieranno in Croazia il 27 gennaio. Nel film, basato su una sceneggiatura originale diinterpreta Sanders, che si fa giustizia da solo mentre si mette a dare la caccia ai criminali. Mentre la sua crociata lo trasforma in una star dei social media e in un eroe agli occhi del pubblico, il capo della polizia locale lo vede come una minaccia per la società e mira a farlo cadere. L’attore, la cui carriera si è fermata nel 2021 a seguito di accuse di molestie sessuali, è tornato di recente a lavorare nel prossimo western di Travis Mills “Frontier Crucible”, che vede protagonisti anche Thomas Jane e William H.