Anziano ciclista travolto e ucciso: "Imprevedibile lo 'scarto' della bici". Automobilista assolto in Appello

Nemmeno a una velocità più contenuta sarebbe stato possibile evitare lo scontro che è costato la vita al 78enne Arnaldo Biolcati Rinaldi. Lo spostamento dell’verso il centrocarreggiata sarebbe stato talmenteda non poter attribuire al guidatoreBmw che lo ha investito la responsabilità penale per la tragedia. È la conclusione a cui sono arrivati i giudicicorte d’di Bologna che, di recente, hannoil 35enne imputato di omicidio stradale e difeso dall’avvocato Milena Catozzi. I giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del gup di Ferrara che, invece, aveva emesso un verdetto di condanna (otto mesi di reclusione, pena sospesa) per il conducentevettura. La decisionecorte d’arriva a quattro anni e mezzo dalla tragedia, avvenuta il 7 maggio del 2020 lungo l’Acciaioli, all’altezza di Lido delle Nazioni.