Davidemaggio.it - Album e singoli più venduti nel 2024: Icon di Tony Effe svetta. Tuta Gold batte tutti

© US Words for you / foto di Adriano AliaLa presenza delle donne aumenta nella classifica FIMI relativa a tutto il. Sono state infatti rilasciate le Top100 deglie deipiùdell’anno appena giunto a conclusione e, come sempre, a dare un grosso apporto è stato anche il Festival di Sanremo. Entriamo dunque nel dettaglio delle due chart. Il periodo di riferimento è quello che va dal 29 dicembre 2023 al 26 dicembre.Top 100L’in cima, in quanto più venduto e ascoltato del, èdi, disponibile dal 15 marzo. Secondo posto per Dio Lo Sa – Atto II di Geolier, fruibile dallo scorso 22 novembre. Il rapper campano occupa, inoltre, altre due posizioni della chart: alla #14 con Il coraggio dei bambini – Atto II, in cima nel 2023, e alla #56 con Emanuele (Marchio registrato), datato 2019.