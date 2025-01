Movieplayer.it - Zendaya ai Golden Globes con un anello di fidanzamento? La risposta di Tom Holland

L'enormedial dito scatena il fermento per ilcon Tomaidel 2025.ha rubato la scena ai2025 non solo per il suo look, ma anche per un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: uno scintillantecon diamante sull'anulare sinistro.in vista?e Tomufficiale? L'attrice, nominata per la sua performance in Challengers, ha sfilato sul red carpet con un abito arancione satinato firmato Louis Vuitton e gioielli Bulgari, ma un grande diamante taglio cushion ha catturato l'attenzione. I social media sono esplosi di speculazioni. "È undi?!?" è stato l'argomento più dibattuto su Instagram. Altri si sono chiesti .