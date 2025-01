Thesocialpost.it - Vannacci accelera per il suo movimento politico: parte il tesseramento online

La macchina organizzativa di Roberto, eurodeputato della Lega, avanza velocemente. Sul sito ufficiale del suo, Il mondo al contrario, è apparso un messaggio che preannuncia il prossimo avvio delle iscrizioni per il. L’annuncio è accompagnato da una veste grafica completamente rinnovata, che offre un’anticipazione dei piani futuri del generale.Il messaggio sul sitoLa nuova paginasi presenta con uno sfondo nero e una scritta centrale che recita: “Il mondo al contrario –– Presto nella tua vita!”. Sulla sinistra, un messaggio rassicura i visitatori: “Il nostro sito web è attualmente in fase di sviluppo ma a breve saremo attivi anche per il. Grazie per la pazienza”.In basso, un contatore attivo scandisce i giorni che mancano all’inaugurazione del portale, fissata entro la fine del mese.