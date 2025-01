Quifinanza.it - Ue su Musk e le interferenze politiche in Europa, “sospette violazioni”: l’Italia può fare accordi

Il governo italiano è in trattativa con SpaceX di Elonper un possibile accordo da 1,5 miliardi di euro per le telecomunicazioni. La mossa ha destato l’allarme in Ue, sia sotto il profilo della sicurezza sia fra chi guarda con sospetto all’asse Meloni--Trump.ha scritto su X che è “pronto a fornire alla connettività più sicura e avanzata”. Bloomberg rivela che il contratto avrebbe una durata di cinque anni e sarebbe già stato approvato dai servizi segreti italiani e dal Ministero della Difesa.SpaceX, in sintesi, dovrebbe fornire al governo italiano servizi di crittografia e infrastrutture di comunicazione per i servizi militari e di emergenza.Ira delle opposizioniLe opposizioni italiane sono sul piede di guerra, accusando il governo di svendere la “sovranità nazionale”, come ha dichiarato Antonio Misiani del Pd.