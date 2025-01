Game-experience.it - The Competitor, la nuova versione del controller per Xbox ricorda il DualSense di PS5

Leggi su Game-experience.it

Al CES 2025, Hyperkin ha presentato The, unche ha immediatamente catturato l’attenzione dei gamer grazie al suo design simile aldi PS5. Pensato per chi ama l’ergonomia e le caratteristiche delSony ma gioca suo PC, questadel pad combina elementi estetici familiari con innovazioni tecnologiche per un’esperienza di gioco di alto livello.Theè progettato per soddisfare i giocatoriche apprezzano il layout simmetrico degli stick analogici del. Le impugnature, la croce direzionale, i tasti dorsali e i grilletti sono chiaramente ispirati aldi PS5. Ma non si tratta solo di un’estetica: Hyperkin ha dotato il pad di stick analogici con effetto Hall, una tecnologia che elimina il problema del drifting, aumentando la precisione e la durata del