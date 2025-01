Ilrestodelcarlino.it - Terrore a Capodanno. Dinamica e distanze: confronto tra perizie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si sono ancora del tutto diradate le nubi su quanto accaduto la sera dia Villa Verucchio. Mancano all’appello ancora diversi tasselli per assemblare il mosaico di una tragedia cominciata con 4 feriti a colpi di coltello e finita con la morte dell’aggressore con 5 proiettili sparati dal comandante della stazione locale, il modenesi Luciano Masini. Manca, ad esempio, da capire a quale distanza siano stati esplosi i cinque colpi fatali verso Muhammad Sitta, il 23enne egiziano ucciso sulla via Casale. Per questo dopo aver terminato l’autopsia nei giorni scorsi (medico legale incaricato la dottoressa Fedeli), gli esiti dell’accertamentoverranno ora confrontati con quanto emerso dalla perizia balistica. Il raffronto tra i due esami peritali potrà così fornire agli investigatori del Nucleo dell’Arma elementi ancor più specifici per determinare la distanza tra l’aggressore e il carabiniere al momento degli spari.