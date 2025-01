Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana: la battaglia a centrocampo tra Inter e Milan

Leggi su Pianetamilan.it

La finale dellatrasi preannuncia come una sfida elettrizzante, in cui la lotta aavrà un ruolo cruciale per decidere il vincitore. Con i riflettori puntati sui singoli, i duelli tra Calhanoglu e Reijnders da una parte, e Barella e Fofana dall’altra, potrebbero rivelarsi determinanti per l’esito della partita. Per Hakan Calhanoglu, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il derby non è mai una partita come le altre. Il turco, che ha vestito la maglia rossonera prima di approdare all’, ha saputo conquistare rapidamente i cuori dei tifosi nerazzurri, diventando uno dei giocatori più amati, al pari di Lautaro Martinez. La sua esperienza e il suo controllo del gioco potrebbero essere fondamentali per gestire i ritmi della partita e favorire l’impostazione del gioco nerazzurro.