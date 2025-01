Pronosticipremium.com - Supercoppa alla Roma, 3-1 alla Fiorentina: Glionna e Giacinti per il trionfo

Che il periodo fosse favorevolefemminile non era un mistero, ed anche in una finale come quella disputata oggi le gambe non sono tremate. Laitaliana è giallorossa, grazie ad una prestazione ottima delle ragazze di Spugna, culminata con la conquista del primo trofeo del 2025 a loro disposizione. 3-1e gioia immensa al triplice fischio, tanto sul prato dello Stadio Alberto Picco di La Spezia quanto sugli spalti, con tanti sostenitori accorsi per sostenere le capitoline.Gara che portava con se la tensione tipica di una finale, tra due squadre che anche in campionato stanno dimostrando le loro immense qualità. Sono però le giallorosse a partire meglio e a trovare il vantaggio (17?) grazie a: pche schizza fuori da un’azione da calcio d’angolo, tiro di prima intenzione da parte della giallorossa e pche varca comunque la linea di porta nonostante il tentativo di parata di Finkerstrand e il tocco sul palo.