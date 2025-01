Ilgiorno.it - Sondrio, la neve (alla fine) è arrivata: lo spettacolo della Valchiavenna imbiancata

Madesimo () – Attesa, era attesa. Ma l’arrivo, questa volta in concomitanza dell’Epifania 2025, offre sempre unospeciale. Come da previsioni degli scorsi giorni su Alpi e prealpi lombarde in queste ore sono scesi copiosi fiocchi bianchi. Le nevicate in Lombardia sono dovute all’affacciarsi di una perturbazione che ha interessato tutto sull’arco alpino. A Madesimo, in provincia di, diversi turisti ne stanno approfittando per godersi l’ultimo giorno (per domani per molti scatta il rientro a scuola o a lavoro, dopo le lunghe vacanze di Natale), mentre qualcun altro è appena arrivato, pronto a godersi lafresca. "Questa nevicata è stata un dono perché è molto bella e ci ha permesso di sciare molto bene", ha commentato un turista in partenza per Milano.