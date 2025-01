Anteprima24.it - Serie C, 21esimo turno: successi per le tre battistrada, dietro rallentano tutte

Tempo di lettura: 2 minutiNel girone C diC le otto gare disputate fino ad ora valide per ilhanno regalato tante sorprese ed emozioni a non finire.per le treBenevento, Monopoli e Cerignola mentre hanno rallentato la loro marcia Avellino, Potenza e Crotone. Oggi il programma del primodel 2025 si chiuderà con Picerno-Trapani e Foggia-Team Altamura. GIRONE C – 21esima giornataCrotone-Cavese 1-15? Oviszach (CR), 12? Sorrentino (CA)Juventus Next Gen-Casertana 1-081? GuerraACR Messina-Audace Cerignola 1-34? Ruggero (AU), 51? rig., Anatriello (ACR), 60? Salvemini (AU), 64? Romano (AU)Benevento-Catania 3-221? Lamesta (B), 27? Inglese (C), 48? Jimenez (C), 76? Lanini (B), 78? Simonetti (B)Latina-Taranto 3-142? Petermann (L), 45’+1 Crecco (L), 59? Vona (L), 81? Papazov (T)Sorrento-Monopoli 1-230? Bruschi rig.