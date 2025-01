Rifiuti e amianto a cielo aperto | scoperta l’ennesima discarica abusiva nel territorio di Sezze

Leggi su Dayitalianews.com

Nuovi rinvenimenti diabbandonatiIl 5 gennaio 2025, grazie a una segnalazione di un cittadino, i volontari delle Guardie Eco Ambientali odv ets hanno effettuato un sopralluogo in due aree del comune di(LT), riscontrando situazioni di grave degrado ambientale.Strada Sandalara, nei pressi di un capannone dismesso: ritrovati cumuli diorganici, plastica e materiale edile.Lago Muti, sulla strada regionale 156 Montelepini, nel tratto interrotto: rinvenutipericolosi come plastiche, pneumatici, lattine ein matrice cementizia (eternit), oltre a guaine e materiali tossici.Pericolo per la salute pubblica e l’ambienteLa presenza di materiali tossici eattira animali randagi e volatili, aumentando il rischio per l’igiene e la salute pubblica.