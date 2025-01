Biccy.it - Paolo Bonolis: dove lo vedremo in tv fino al 2027

Il contratto frae Mediaset è in scadenza e da mesi si rincorre la voce che lo vedrebbe passare in Rai. Lo scorso novembre FanPage aveva scritto: “sono sempre più insistenti le voci di un passaggio in Rai. Il conduttore, infatti, è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe ritornarvi dopo alcune offerte“. Qualche settimana prima anche il settimanale Oggi aveva scritto: “Le trattative tra lui e Viale Mazzini non si sono mai interrotte e sarebbero a una svolta decisiva. E presto potrebbero esserci delle grandi novità“. Ma alla fine voci erano e voci sono rimaste. I fatti, infatti, sarebbero altri.pronto a tornare in Rai: “Trattative in corso e svolta decisiva” https://t.co/xT0qNPf1ia— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 8, 2024loin tvalSecondo quanto riporta BubinoBlog,avrebbe firmato un rinnovo con Mediaset per altre tre stagioni televisive.