Mille persone a Caivano per festa di chiusura del camp invernale

Tempo di lettura: < 1 minutoUn altro pieno di sport e sociale adove, di cui oltra la metà bambini e ragazzi, hanno affollato gli spazi del Centro sportivo Pino Daniele per festeggiare la fine dell’IlluminaWinter Edition (27 dicembre-6 gennaio), organizzato da Sport e Salute. Una giornata all’insegna dell’unione, del divertimento e della socialità. Colori, suoni e musica con tre bambini che sono saliti sul palco a cantare. Il piccolo Biagio di 9 anni ha omaggiato Pino Daniele, nel decennale dalla sua morte con “A me me piace ‘o Blues”. E poi sport, tanto sport, con i pattinatori della FIGS (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), che grazie alle loro evoluzioni sulla pista “neve al Sole” hanno fatto calare un velo di magia. Infine, ecco l’arrivo della “Befana” che ha donato calze e dolci a grandi e piccini.