"M", l'ascesa del grande seduttore arriva in tv

Roma, 6 gennaio 2025 – Mussolini si ferma, si volta, guarda in macchina e con voce stentorea dice: “Mi avete amato follemente per vent’anni, mi avete adorato come una divinità e poi mi avete follemente odiato, scempiato i miei resti”. In alcuni momenti il Duce si rivolge direttamente allo spettatore, per raccontare a suo modo i fatti, commentare, ammonire. È il Mussolini interpretato da Luca Marinelli nella magnifica serie Sky Original M – Il figlio del secolo, tratta dall’omonimo romanzo Premio Strega di Antonio Scurati. Un racconto potente sulal potere di Mussolini, diretta da Joe Wright, il regista inglese de L’ora più buia: otto episodi disponibili da venerdì su Sky e in streaming su NOW. “Abbattere la quarta parete – così il regista spiega la scelta di far guardare in camera il protagonista – mi è sembrato il modo più naturale per riproporre cinematograficamente la struttura del romanzo che, come un collage, comprende lettere, telegrammi, articoli di giornali, scene di finzione”.