Le nuove sfide per la casa | Un sostegno agli affitti

Ai primi posti in questo nuovo 2025 la giunta di San Gimignano è impegnata a fronteggiare i nuovi bisogni dei cittadini legati "alla difficoltà nel reperimento di abitazioni in locazione, oltre che nel sostenerne il costo, anche in considerazione del venir meno ormai da due anni delle risorse nazionali destinate ai contributi per la locazione. Carenza questa che ci porta anche per il 2025 a prevedere risorse dal bilancio comunale per il contributoraddoppiate rispetto al periodo pre-covid". È quanto afferma l’assessora al sociale Daniela Morbis. "Nei primi mesi del 2025 – aggiunge – saranno ultimati i lavori di manutenzione in tre alloggi che saranno così rimessi a disposizione per l’assegnazione in graduatoria, mantenendo, come già fatto dallo scorso anno, un alloggio a disposizione dei servizi sociali per situazioni di emergenze abitative.