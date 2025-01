Ilfattoquotidiano.it - L’autogol della Serie A: la Supercoppa è un successo ma oscura il campionato

Senza tradizione, senza tifosi. Senza rispetto per i diritti umani e per il buon senso che inviterebbe a non spostare quattro squadre, nel bel mezzostagione, dall’altra parte del mondo, per giocarsi una coppetta che non vale quasi nulla se non una paccata di milioni. Praticamente un trionfo.Non c’è ironia. A guardarla con gli occhi dei presidenti diA, la nuovad’Arabia è davvero un. Se il primo tentativo aveva lasciato piuttosto a desiderare, complici unadi combinazioni che avevano portato a Riad delle squadre non proprio di primissimo piano (con tutto il rispetto per Fiorentina, Lazio, e il Napoli scalcagnato di Mazzarri dello scorso anno: infatti l’attesa era nulla e l’Inter passeggiò sulle rivali), l’edizione 2024 sta mostrando tutto il suo potenziale, le ragioni per cui gli amministratoriLega hanno pensato, venduto e realizzato questo format così divisivo: dal punto di vista mediatico, mettere insieme Juve, Milan, Inter, più l’Atalanta di Gasperini, è sempre una buona idea.