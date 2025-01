Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Milan ha meritato. Inter paga la scarsa concretezza»

si è espresso al termine di, sfida vinta dai rossoneri con il punteggio di 3-2. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI –si è così pronunciato a Italia1 nel post-partita di, sfida che ha consegnato ai rossoneri la Supercoppa Italiana: «Di questa serata resta, come cosa positiva, quanto di buono fatto nel primo e nel secondo tempo. Dopo il 2-0 abbiamo smesso di giocare, di continuare con l’intensità vista fino a quel momento. Ma in questo tipo di partite un atteggiamento del genere lo paghi. Abbiamo sbagliato qualche occasione da gol, con Frattesi, Denzel, Mkhitaryan e me. Gli episodi cambiano le partite, noi non siamo stati bravi a gestirli e abbiamo perso la partita. Ilnon ha smesso di crederci, quindi merita la vittoria».