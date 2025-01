Liberoquotidiano.it - La lezione di Oriana Fallaci su Patria e Cristianità

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Italia dovrebbe finalmente fare i conti con il “caso”. È stato rimosso da tempo, ma la realtà si incarica periodicamente di farcene sentire la ferita sempre più dolorosa. Come ha scritto ieri il direttore Mario Sechi, ventitré anni dopo il drammatico grido disugli attentati dell'11 settembre 2001, che in forma di libro titolò La rabbia e l'orgoglio, ci troviamo ancora - e sempre più - di fronte all'inquietante realtà dell'Islam. Che si tratti del regime iraniano che ha chiuso in carcere senza motivo Cecilia Sala (e opprime le donne iraniane) o di quello che sta accadendo in Siria e in Israele. O che si tratti delle tensioni create (anche a Capodanno) da un'immigrazione musulmana di massa in Italia e in Europa (laparlava di «pionieri dell'islamizzazione»). È un'immigrazione incontrollata che in questi ventitré anni è cresciuta a dismisura e ha cambiato il volto delle nostre città e la nostra vita proprio perché tutti gli avvertimenti profetici della(si ricordi la storia della tenda di immigrati piantata davanti al Duomo di Firenze) sono stati ignorati o sprezzantemente rifiutati.