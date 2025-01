Ilveggente.it - Kalinskaya-Sinner, bordata pesantissima: il gesto infiamma i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

, laè di quelle da ricordare. Pietra tombale sulle relazione tra i due. Ecco le dichiarazioni che chiudono tuttiChiacchierati e anche molto, soprattutto negli ultimi mesi. La storia d’amore tra Jannike la collega russa Annasembra ormai essere proprio ai titoli di coda. Sembrava potesse esserci un riavvicinamento, ma le ultime parole della tennista lasciano poco spazio ai dubbi. Almeno in questo modo lo interpreta Libero.: il(Lapresse) – Ilveggente.it“Per lunghe settimane – si legge – lei è rimasta a Miami, per godersi un po’ di relax, assente nello staff didurante le vittorie delle Finals di Torino e in Coppa Davis a Malaga. In molti hanno parlato di una loro rottura, anche se di ufficiale non c’è nulla.