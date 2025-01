Rompipallone.it - Inter beffata, il Milan è a un passo dall’affare: Marotta superato al fotofinish

Ile l’si scontreranno stasera in campo per la finale della Supercoppa Italiana, ma attenzione anche a cosa sta succedendo sul mercato.Questa sera, in occasione della finale della Supercoppa Italiana, andrà in scena l’ennesimo Derby della Madonnina. Sergio Conceicao alla seconda da nuovo allenatore sulla panchina rossonera, dopo la Juventus, tenterà il colpaccio contro i rivali nerazzurri. Nel frattempo, però, non si sta perdendo di vista il mercato: il Diavolo sta per piazzare un bel colpo.La beffa sta arrivando perciò sia per l’, cone Ausilioessati a questo profilo, sia per gli altri top club di Serie A. I dialoghi con il club rossonero sembrerebbero essere in fase decisamente avanzata.più avanti di tutti per il pupillo: contatti in corsoIl, mentre lavora alla cessione di Okafor che appare ormai sempre più vicino all’addio con il Lipsia in chiusura per il suo acquisto secondo quanto dichiarato da Matteo Moretto, è anche a unda un possibile colpo in entrata.