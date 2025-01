Thesocialpost.it - Incendio a Napoli: due negozi in fiamme, evacuate famiglie

– Un vastosi è sviluppato nel pomeriggio nei pressi di via della Maddalena, tra Castel Capuano e piazza Garibaldi, coinvolgendo duedi abbigliamento. Le, scoppiate in alcuni esercizi commerciali chiusi situati in via Antonio Rana, traversa di Corso Umberto I, hanno costretto all’evacuazione provvisoria di alcunedallo stabile soprastante.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area, allontanando passanti e curiosi, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Al momento, l’origine del rogo resta ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe devastato uno cinese situato all’inizio di Corso Umberto I, nei pressi di via San Pietro ad Aram. I gestori, giunti sul luogo poco dopo lo scoppio dell’, hanno tentato invano di salvare la merce, ma lehanno rapidamente avuto il sopravvento.