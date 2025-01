Lanazione.it - Il Teatro di Bucine riapre e inaugura la stagione con Debora Villa in “Venti di risate”

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di efficientamento energetico ilè pronto a riaprire le sue porte per tornare a condividere insieme cultura e socialità. Il programma dellainvernale 2025 è ricco di storie e racconti per un pubblico di adulti, ragazzi, bambini. Proposte che toccano temi pungenti con ironia e leggerezza, passando attraverso la bellezza dei sapori e delle suggestioni di racconti antichi.