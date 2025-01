Il superbonus delle polemiche Aler occasioni perse e casi virtuosi Riqualificato solo il 75% delle case

Ilgiorno.it - Il superbonus delle polemiche. Aler, occasioni perse e casi virtuosi. Riqualificato solo il 7,5% delle case

Attraverso il110% sono stati dirottati sullepopolari di Milano e hinterland 290,5 milioni di euro. A tanto ammonta il costo complessivo degli interventi di riqualificazione dei condomìni e degli alloggi pubblici messi in agenda daMilano, l’azienda dell’edilizia residenziale pubblica controllata dalla Regione Lombardia. Nel dettaglio, gli interventi attivati nel capoluogo e nella relativa area metropolitana sono stati 104 e hanno interessato 134ggiati e 5.238 appartamenti. Numeri riportati in un report della stessa. Detto altrimenti: ilha consentito di riqualificare il 7,5% degli alloggi gestiti daMilano, che nel complesso sono settantamila. Tanto, abbastanza o poco? Dalla direzione generale dell’azienda regionale hanno sempre sottolineato che nessun altro ente di edilizia pubblica in Italia ha messo in agenda tanti cantieri.