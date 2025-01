Il Milan vince la Supercoppa | rimonta rossonera sull’Inter battuta nell’extra time 3-2

Leggi su Open.online

Ilha battuto l’Inter 3-2 elaitaliana. Il gol della vittoria di Abraham al 93?, che completa la, da 0-2 a 3-2. I ragazzi di Sergio Conceicao fanno l’impresa e ribaltano il tavolo con i nerazzuri, per gran parte della partita in vantaggio di due reti. Decisivo il gol al 93? di Abraham da poco entrato su assist di Leao che ha deciso la sfida quando è entrato. Alla squadra di Simone Inzaghi non sono bastate le reti di Lautaro Martinez e Taremi. L’Inter sognava di scrivere la storia della competizione diventando la prima società are laper quattro volte di fila e invece i rossoneri si riprendono la rivincita della finale di due anni fa, persa contro i rivali cittadini sempre a Riyadh.L'articolo Illa3-2 proviene da Open.