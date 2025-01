Formiche.net - Dobbiamo preoccuparci della sicurezza del volo? Il commento del gen. Tricarico

Ne stanno accadendo troppe nei cieli di guerra e negli spazi aerei dell’ordinaria quotidianità per non fermarsi e riflettere sull’evidente sgretolamentodel, e sugli eventuali provvedimenti da adottare.Nessun comparto del complesso mondo dell’aviazione civile pare al riparo dalla deriva in corso, da quello organizzativo, procedurale, regolatorio e perfino tecnico.L’abbattimento il giorno di Natale da partecontraerea russa di un veliEmbraer 190 delle linee civili azere ha confermato che qualcosa di serio non va nei sistemi che disciplinano il convivere dei flussi di traffico civile e la difesa dei propri cieli.Non è certamente semplice gestire una macchina così complessa, si tratta di far dialogare senza sosta chi deve far fluire ini vettori civili con chi deve provvedere a preservare da minacce militari gli spazi aerei nazionali.