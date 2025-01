Lanazione.it - Disfatta senza attenuanti a Empoli. La Tarros sbaglia tutto e sparisce

Leggi su Lanazione.it

94SPEZIA 67: Giannone 18, Baldacci 1, Baccetti 2, Sesoldi 4, Rosselli 23, Ramazzotti 8, De Leone 9, Quartuccio 1, Tosti 1, Marini, Regini, Maric 27. All. Valentino. TL: 20/27.SPEZIA: Carpani 11, Ramirez 6, Vespa, Gogishvili 4, Merlo 9, Loschi 16, Morciano 10, Tedeschi 2, Dias 9. All. Mori. TL: 12/15. Arbitri: Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo (Li) e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini (Ar). Parziali: 25-18, 41-33, 65-48(FI) - Solo venti minuti, i primi, peraltro giocati così e così. Poi il tracollo che trascina lain unacontro la quotata. Insomma daesce forse per almeno 20’ la peggioredella stagione. Squadra chemolto, quasie sopratin difesa nella terza frazione quando il cronometro, con 20’ ancora da giocare, potrebbe ancora far credere a un miracolo.