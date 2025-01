Cultura | presentazione a Napoli del volume sui nove anni di Quartieri di vita

Leggi su Ildenaro.it

Laè l’urlo degli uomini in faccia al loro destino. Questa frase di Albert Camus sintetizza in maniera chiara lo spirito di “di. Life infected with Social Theater”, il Festival di formazione e teatro sociale ideato nel 2016 da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania. Al progetto, giunto quest’anno alla nona edizione, la quarta da quando ha assunto una dimensione europea, viene ora dedicato unche sarà presentato giovedì 9 gennaio alle 17 presso le Gallerie d’Italia in via Toledo 177 a.All’evento, che rientra nell’ambito degli incontri su “Libri e questioni di spettacolo”, coordinati dal professor Francesco Cotticelli, prenderanno parte, insieme allo stesso titolare della cattedra di Discipline dello Spettacolo Teatrale dell’Università diFederico II, Ruggero Cappuccio (direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival), Maria Carmen Morese (direttrice del Goethe Institut Neapel), Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino) e Christian Costa (regista).