Coppa del Mondo di Scherma, dal 10 al 12 gennaio l’Italia in gara a Parigi e Tunisi

I fiorettisti a, per una delle tappe più affascinanti del circuito didel, le fiorettiste impegnate nella trasferta di Hong Kong mentre la sciabola al completo affronterà il Grand Prix di. Inizierà così, da venerdì 10 a domenica 12, il 2025 dellainternazionale: 48 gli atleti azzurri – complessivamente – che saranno in pedana nel prossimo weekend per la ripresa della stagione nelle quattro specialità in tre continenti diversi.FIORETTISTI AI fiorettisti tornano nella capitale francese, allo Stade Pierre de Coubertin, un vero “tempio” dellamondiale dove lo scorso anno si consumò uno storico trionfo azzurro nellaindividuale con successo di Tommaso Marini, secondo posto di Alessio Foconi e bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, gli stessi quattro protagonisti, sette mesi dopo, della medaglia d’argento olimpica a squadre sempre a, nello scenario del Grand Palais.