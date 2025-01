Lanazione.it - Città metropolitana di Firenze: “Medici di base Mugello, trovare risposte”

, 6 gennaio 2025 - "Lana diè essenziale per i territori. Sono in gioco la vita delle persone e una visione della vita comune. Importanteche non siano complicate per la cittadinanza". Lo afferma in una nota il consigliere delladelegato alla sanità Nicola Armentano in merito alla situazione della carenza didi famiglia in Alto. "Quando riferendoci alla sanità si parla di aziende - afferma -, dobbiamo mantenere fermo il principio che una cosa è l'organizzazione, un'altra è prendere a prestito i canoni di un certo modo di pensare l'economia per tagliare i servizi. Questo non è accettabile. Nella salute è la comunità pubblica che si fa carico delle domande di tutti i cittadini, soprattutto delle persone più fragili e anziane, che magari vivono in luoghi decentrati, come può essere nell'Alto