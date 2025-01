Lanazione.it - Biotecnopolo, 33 milioni dall’Ue. Al via la rete europea anti-pandemie

Siena, 6 gennaio 2025 – C’erano un italiano, un francese, un belga, un tedesco. Sembra l’inizio di una vecchia barzelletta, ma se l’italiano si chiama Fondazione, il francese Istituto Pasteur, il belga Vaccinopolis e il tedesco Dfiz-Umr (l’omologo del nostro Istituto superiore di sanità) le cose cambiano. Anche perché il risultato finale non è una risata liberatoria ma un finanziamento da quasi 33di euro, per la precisione 32.325.972,2 euro (il 60 per cento del budget previsto) solo per l’Italia e di circa 130di euro nel complesso per i quattro Paesi. È quanto prevede il percorso dell’Unioneche deve ancora essere formalmente aggiudicato, ma che ha già superato lo Step di finanziabilità e quindi attende solo il passaggio conclusivo, nell’ambito del progetto per ’n vaccines hub for pandemic’, in pratica uno strumento continentale per farsi trovare pronti nel caso di nuova pandemia.