Belloni lascia il Dis in anticipo | Dimissioni dal 15 gennaio Cosa farà in futuro

Elisabettaè pronta are la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La decisione di un passo indietro è stata anticipata ad alcuni amici durante il mese di dicembre. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui la decisione è stata spiegata personalmente a Giorgia Meloni, durante una riunione riservata a cui ha preso parte anche Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi. La scadenza naturale del mandato diè prevista per il prossimo maggio. Neldi, scrive ancora Repubblica, ci potrebbe essere un incarico tecnico di primo piano al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.ha conferma all'Adnkronos ledalla guida del Dis: «Ho comunicato le miea partire dal 15, è una mia decisione».