Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di stasera, 5 gennaio: Oltan, Tarik e Sezai alleati per liberare Güzide, Ozan incastrato da Lara e Kaan

Oggi – domenica 5– la soap turca(Aldatmak) si presenta al suo sesto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in ondadalle 21:29 fino alle 23:49 circa su Canale 5?: tutti pronti ad aiutareLa storyline riprenderà dal momento in cuisarà rinchiusa in cella, dopo aver manifestato le sue perplessità sul comportamento scorretto di Ismet. La giudice pagherà molto caro il suo giudizio sul legale incaricato delle indagini che vedono coinvolta sua figlia Oylum.Per cercare di salvare la donnauniranno le loro forze. I due cercheranno di dimostrare che Ismet ha ricevuto dei soldi dalla famiglia Jakens, e che le accuse mosse dalla giudice nel corso del processo erano più che fondate.