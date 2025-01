Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, probabili formazioni: Pisilli o El Shaarawy? Ranieri ha scelto

Leggi su Pronosticipremium.com

E derby sia. Le chiacchiere si sono sprecate in questi primi giorni di 2025, come sempre succede all’avvicinarsi di una stracittadina che, per i tifosi, vale molto di più di tre punti in più in classifica.pronte a scendere in campo questa sera, alle 20:45, in uno stadio Olimpico tutto esaurito, per regalare la gioia della vittoria dello scontro diretto alla propria gente. 90? di fuoco da giocare alla morte, da portare dalla propria parte col gioco o con la grinta.Guardando la classifica non dovrebbe teoricamente esserci storia, con laa +15 sui giallorossi e desiderosa di proseguire il proprio percorso verso la conquista di un posto nella prossima Champions League, visto l’attuale 4° posto in classifica. Di fronte però unaringalluzzita dalla cura, in grado di tenere alto l’onore della maglia e di giocarsela con qualsiasi avversario.