Roma-Lazio Paredes punto fermo | Ranieri si affida al suo regista

Archiviato una volta per tutte il 2024, per laè tempo di dare il via al suo 2025. I giallorossi avranno a che fare con un mese di gennaio intenso e fitto di impegni, tra Serie A ed Europa League. L’idea è quella di ritrovare definitivamente continuità daldi vista dei risultati, oltre ad iniziare a mettere in cascina punti pesanti. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del derby contro la, in programma oggi 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere a tutti i costi, per dare l’ennesima svolta alla stagione.Claudiovuole mettere al tappeto gli storici rivali cittadini, in una gara dal peso specifico notevole per lui e per tutto l’ambiente. Il coach di Testaccio avrebbe scelto l’undici titolare al qualersi per dar battaglia ai biancocelesti, con uno sguardo che va senza dubbio alla mediana.