Romadailynews.it - Roma, fugge all’alt dei carabinieri: denunciato dopo inseguimento

Un 26ennenoper resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per possesso di droga.Unad alta tensione si è verificato a, dove un 26enneno è statodaiper resistenza a pubblico ufficialeaver ignorato l’alt imposto in via di Villa Pamphili.Il giovane, al volante della sua auto, ha sfiorato pericolosamente con lo specchietto il braccio di un carabiniere che gli aveva intimato di fermarsi. Ne è nato unterminato in via dei Quattro Venti, dove i militari sono riusciti a bloccarlo.Durante la fuga, il 26enne ha compiuto manovre azzardate e attraversato incroci a velocità elevata, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.A seguito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di circa 0,58 grammi di cocaina, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura dicome assuntore di sostanze stupefacenti.